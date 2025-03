MANUTENZIONE PER IL PARCHEGGIO IN AUTOBLOCCANTI ALLE MERIDIANE

LECCO – Al via questo lunedì un nuovo intervento di manutenzione straordinaria in città. Riguarda una porzione del parcheggio esterno in autobloccanti del centro Meridiana e sarà eseguito nell’ambito di un importante appalto (circa 20 interventi) aggiudicato alla fine del 2024 all’associazione temporanea di imprese composta da Redaelli Francesco Srl e Pozzi Virginio Strade Srl.

I lavori prevedono la sostituzione degli autobloccanti con la posa di asfalto stampato lungo il corsello di percorrenza dei veicoli. La scelta della nuova soluzione consente di ridurre i tempi di esecuzione (una decina di giorni, meteo permettendo) e i costi delle future manutenzioni.

Gli interventi, che partiranno la prossima settimana, determineranno l’interdizione di una porzione delle aree a parcheggio lungo la discesa che conduce alla piazzetta centrale della Meridiana e consentiranno la convivenza di cantiere e attività collegate con il centro commerciale.

M. C.