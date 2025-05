MANUTENZIONE STRADE. PD: “TAGLIO DEL 70%, PROBLEMA DI SICUREZZA”

COMO – Alla Provincia di Como, per gli anni 2025 e 2026, il Ministero dei Trasporti, retto da Matteo Salvini, ha comunicato un taglio di risorse per 3.143.973 di euro, lasciando una disponibilità effettiva di soli 1.347.417 rispetto ai a 4.491.391 previsti. Si tratta delle risorse che vengono utilizzate per la manutenzione delle strade provinciali, che vengono tagliate del 70%, così come a tutte le province lombarde. Una decurtazione contro cui punta il dito il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo.

“Il taglio del 70% delle risorse per le nostre strade provinciali è inaccettabile – dichiara l’esponente regionale dem – un vero e proprio colpo basso del ministro Salvini al territorio comasco, ma in realtà a tutta la Lombardia …

> CONTINUA A LEGGERE su IL CANTURINO NEWS