MARATONA TELETHON: IN PROVINCIA RACCOLTI BEN 365MILA EURO

LECCO – La cifra raccolta nella 32esima maratona a favore di Telethon nell’anno 2023 in Provincia di Lecco ammonta a ben 365.800 euro. Un risultato a dire poco straordinario, addirittura inaspettato e superiore al record di 333.900 euro dell’anno precedente.

La raccolta Telethon nella provincia raccoglie in pratica 1000 euro al giorno. Un dato davvero notevole che dimostra l’attaccamento ai valori e alle necessità degli ammalati delle malattie genetiche rare, un senso di rispetto per tutti quei bambini che nascono ogni giorno con queste terribili malattie.

In 33 anni di continua e attiva presenza, il territorio lecchese esprime l’indiscussa capacità di sostenere la ricerca scientifica con un incrollabile lavoro di squadra che a oggi continua a rappresentare un esempio unico di raccolta fondi in Italia. Hanno infatti partecipato alla maratona oltre 80 comuni con la promozione di banchetti e organizzazione di eventi benefici, sono oltre 70 le aziende che sostengono l’iniziativa, e sono state infine 50 le scuole coinvolte con le molteplici ore di lezione Telethon fatte agli studenti di ogni ordine e grado. Tutto questo impegno e tutta questa passione hanno consentito di raccogliere, nel corso di questi 32 anni la straordinaria cifra di 5.424.149,52 euro.

Dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, le malattie genetiche rare sono, purtroppo, ancora orfane. Al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche attuali di sviluppo e commercializzazione dei farmaci. In risposta a tutto questo la notizia del 2023 è che Fondazione Telethon è la prima charity in Italia responsabile della produzione e della distribuzione di un farmaco.

“Un record strabiliante incornicia i risultati della maratona Telethon del 2023: 365.800 euro è la cifra della generosità di tanti lecchesi (dalle aziende ai Comuni, dalle scuole ai proventi raccolti nelle iniziative per la cittadinanza) – commenta il sindaco di Lecco, Gattinoni -. Davanti a questo primato assoluto, che batte ogni raccolta dei 31 anni precedenti per la nostra provincia, il Comune di Lecco è ancora più orgoglioso di ospitare oggi, nella sua sede di palazzo Bovara, questo momento che rappresenta un’azione concreta nel sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Lecco dimostra, ancora una volta, di essere un territorio fatto di persone generose e attente, solidali e altruiste, capaci di rispondere con convinzione alla missione di Telethon”.

“A nome di tutta la comunità desidero ringraziare Telethon Provincia di Lecco, con il suo coordinatore Renato Milani, la UILDM Lecco, con il suo presidente Gerolamo Fontana, tutti i volontari e tutti i cittadini, le scuole, i privati, gli enti pubblici che hanno dato il proprio contributo. Un contributo che significa ricerca, che significa speranza, che significa futuro per tanti e tante che sono nella malattia e per le loro famiglie. Grazie!”, conclude il sindaco.