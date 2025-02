MARATONINA CITTÀ DI LECCO: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – In programma domenica 2 marzo la 16^ Maratonina Città di Lecco, competizione podistica organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono istituite – con apposita ordinanza – diverse modifiche alla viabilità: la principale riguarda l’interdizione al transito sul ponte Kennedy dalle 9 alle 13 e, nella stessa fascia oraria, l’apertura del ponte Azzone Visconti da Lecco a Malgrate/Galbiate (per consentire l’uscita dei residenti). Eccezion fatta per i mezzi di soccorso e gli autorizzati, per entrare nel capoluogo sarà, pertanto, possibile utilizzare solo il ponte Manzoni (o terzo ponte).

Allo stesso tempo è istituito il divieto di transito dalle 7 alle 13 in Lungo Lario Isonzo e Largo Europa e dalle 9.30 alle 13 nelle seguenti vie e piazze: Lungo Lario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungo Lario Cadorna, Lungo Lario IV Novembre, Lungo Lario Piave, via Leonardo Da Vinci, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Liberazione, via Corti tratto compreso tra Corso Martiri e pedonale a lago, pedonale fino a Piazza del Pesce, Piazza Era, via Plava tratto da Piazza Era a via Pescatori, via Pescatori tratto da via Plava a via Maggiore, via Maggiore tratto da via Pescatori a Corso Martiri. Per questi motivi è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 13 su ambo i lati di Lungo Lario Isonzo, in via Corti da corso Martiri a pedonale a lago lato civici pari e in via Adda da Ponte Kennedy a via Bezzecca negli stalli di sosta lato sinistro.

Allo stesso tempo è sospeso il senso unico di marcia in via Spirola dal civico 12 a via Sondrio, in via Torri Tarelli, in via Nava tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli, in via Adda tratto da Ponte Kennedy a via Bezzecca e in via Dell’Isola dal civico 12 a via Varese. Invertito, inoltre, il senso di marcia in via Sirtori con direzione da via Nava a via Nino Bixio, in via Pizzi con direzione da via Appiani a via Amendola, in via Cantù con direzione Ponte Kennedy, in via Bezzecca con direzione da via Adda a via Aspromonte e in via San Francesco con direzione via Bezzecca. Sospesa, infine, la ZTL in via Carlo Cattaneo dalle 9 alle 13: a questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

Maggiori informazioni sulla competizione su spartacusevents.com.