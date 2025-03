“MARATONINA” DI LECCO: BEN 592 IN GARA, TRIONFANO CANTONI E TESTINI

LECCO – Si è svolta questa mattina la Lecco City Half Marathon, organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco: la 16ª edizione della “maratonina” lunga 21,097 chilometri, che ogni anno coinvolge centinaia di corridori e appassionati da tutta Italia, ha fatto registrare per l’edizione 2025 ben 592 partecipanti, con un buon successo anche per la gara di 10 chilometri non competitiva.

Il vincitore assoluto della gara regina, con un tempo di 01:08:58, è stato l’orobico Luca Cantoni (in copertina), della Atletica Valli Bergamasche Leffe; a seguirlo, dietro di lui di solo 1 minuto e 01, il compagno di squadra Massimiliano Zanaboni. Terzo classificato Federico Casati della Dk Runners Milano, con un tempo di 01:10:37.

La prima classificata tra le donne è stata Alice Testini della Asd Castelraider, che ha fatto registrare al cronometro un tempo di 1 01:24:55. Dietro di lei Francesca Colombo dei Falchi di Lecco (01:25:05) e in terza piazza un’altra atleta dei Falchi, Aurora Bosia, con un tempo di 01:26:47.

Alla nona posizione assoluta il primo “lecchese” in gara, Michele Piloni dei Falchi, che è giunto al traguardo di Lungolario Isonzo in 01:13:53.