“Marcatura laser”, cosa significa esattamente? Si tratta tipicamente della marcatura o numerazione di pezzi e materiali con un raggio laser. Si distingue tra i diversi processi, ad esempio l’incisione, l’asportazione, la decolorazione, la ricottura e la formazione di schiuma.

Ma scopriamo insieme quali sono i vantaggi della marcatura laser su metalli.

Il metallo è di certo il materiale sul quale il laser mostra di avere il proprio migliore effetto e sul quale è più semplice ottenere risultati diversificati. La tecnologia laser più innovativa per la marcatura laser dei metalli è il laser a Fibra. Ideale per la marcatura laser, la microlavorazione e il taglio di tutti i metalli e le leghe, è indicato anche per i metalli verniciati e metalli con trattamenti superficiali come l’alluminio anodizzato).

È utilizzato sia nella sua versione standard sia in quella MOPA (con impulso variabile), che permette notevoli vantaggi in termini di versatilità e qualità.

I SETTORI INTERESSATI Il laser è in grado di soddisfare le richieste di qualità dell’Automotive, quelle di produttività dell’Oleodinamica, quelle estetiche dell’Home appliance e di sicurezza dell’industria Medicale. I processi applicabili ai metalli sono diversi, in particolare a proposito di marcatura laser superficiale, incisione laser profonda e Annealing. Con il primo processo si realizzano marcature laser di pochi centesimi di millimetro di profondità.

Nella incisione laser profonda, il raggio è tanto potente da vaporizzare il materiale in pochi millisecondi creando i segni permanenti della marcatura. Infine, con l’ Annealing la marcatura laser ossida la superficie dei metalli riscaldandoli localmente.

I vantaggi a proposito della tracciabilità

La marcatura laser risulta essere la migliore tecnologia per assicurare la leggibilità e la permanenza dei codici su tutti i materiali. Il laser può marcare codici anche piccolissimi (fino a 0,5 x 0,5 mm) e alcuni sistemi di visione effettuano la lettura e il grading del codice 2D.