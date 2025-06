MARCO PANZERI, DI VALGREGHENTINO, VITTIMA IN MONTAGNA A CRANDOLA

CRANDOLA VALSASSINA – Domenica mattina, una tranquilla uscita per la raccolta dei primi funghi di stagione in Valsassina si è trasformata in una tragedia. Marco Panzeri, 33 anni, residente a Valgreghentino e cuoco di professione alla Coop Il Grigio di Calolziocorte, è stato trovato senza vita dopo essersi perso nei boschi della zona di Crandola.

Marco era uscito all’alba insieme a suo padre Fausto, con cui era solito andare a cercare funghi in quella zona che conoscevano molto bene. Dopo aver percorso insieme un tratto, i due si sono divisi per coprire un’area più ampia, con l’accordo di ritrovarsi più tardi nel loro solito punto di incontro. Tuttavia, Marco non è …

> I PARTICOLARI SU VALSASSINANEWS