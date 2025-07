MARCO RIVA OSPITE DEL ROTARY CLUB MANZONI

LECCO – “Lo sport come immagine positiva del Paese Italia”. Questo il messaggio forte e chiaro lanciato da Marco Riva, presidente regionale del CONI Lombardia, ospite mercoledì 16 luglio della conviviale organizzata dal Rotary Club Manzoni Lecco nella suggestiva cornice della Canottieri Lecco.

A introdurre la serata è stato il presidente del Club, Antonio Rusconi, che ha sottolineato come il Rotary continuerà a investire in progetti culturali e sociali sul territorio, annunciando tra le attività del prossimo anno la riproposizione dell’iniziativa ‘Musica negli ospedali’, curata dalla socia Rossella Spinosa.

Il presidente Rusconi ha poi accolto Marco Riva, recentemente rieletto all’unanimità alla guida del CONI Lombardia e tra i più votati nella nuova giunta nazionale del CONI. Nel suo intervento, Riva ha sottolineato il profondo legame tra lo spirito olimpico e i valori rotariani, evidenziando come entrambi si fondino su ideali di pace, collaborazione e impegno per il bene comune — un richiamo particolarmente significativo in questo delicato contesto internazionale.

Riva ha quindi posto l’accento sul ruolo fondamentale del CONI nel sostenere lo sport di base, riconoscendo il valore educativo e sociale delle associazioni sportive che operano quotidianamente sul territorio, coinvolgendo migliaia di giovani. “Serve più attenzione concreta per queste realtà – ha affermato – soprattutto in una regione come la Lombardia, che ricopre un ruolo strategico all’interno dello sport nazionale”.

Un passaggio centrale è stato dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Le infrastrutture sportive previste in Lombardia sono quasi tutte completate o in fase avanzata, e l’evento olimpico rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo non solo sportivo, ma anche economico, turistico e sociale per l’intera regione, compreso il territorio lecchese”.

La serata si è conclusa con il saluto del presidente della Canottieri Lecco, Marco Cariboni, che ha consegnato un riconoscimento al presidente Riva, ringraziandolo per il suo impegno e per aver condiviso con il Rotary una visione di sport come strumento di crescita e coesione sociale.