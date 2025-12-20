MARCO TARABINI È IL NUOVO PRORETTORE DEL POLITECNICO DI LECCO

LECCO – Cambio al vertice per il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano: il professor Marco Tarabini è stato nominato nuovo Prorettore della struttura, incarico che assumerà a partire dal prossimo 1° gennaio.

Ad esprimere le proprie congratulazioni a Tarabini il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza: “La nomina del professor Tarabini – dichiara Piazza – va nella direzione della continuità e del rafforzamento di un presidio universitario strategico per Lecco e per l’intera area lariana. Il Polo del Politecnico rappresenta un’eccellenza che negli anni ha saputo crescere grazie a una collaborazione concreta tra università, istituzioni e mondo produttivo”.

“Conosco personalmente Marco Tarabini – prosegue il sottosegretario – e ne apprezzo la capacità di unire ricerca di alto livello e attenzione alle esigenze delle imprese, in particolare delle piccole e medie realtà del territorio. È questo il modello di università che vogliamo sostenere: una università radicata nel territorio, capace di generare competenze, innovazione e opportunità di sviluppo locale”.

Piazza rivolge inoltre un ringraziamento alla Prorettrice uscente Manuela Grecchi: “A Manuela Grecchi va il mio sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Il suo mandato ha contribuito in modo determinante a consolidare il ruolo del Polo di Lecco come punto di riferimento per la formazione tecnica e scientifica, rafforzando il dialogo con le istituzioni locali e con il sistema economico lecchese”.

“Regione Lombardia – conclude Piazza – continuerà a sostenere il Polo di Lecco del Politecnico di Milano come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata, nella convinzione che investire su università e ricerca significhi investire sul futuro del nostro territorio”.