MARIA E AURORA INVERNIZZI: “SORELLE MONDIALI” NELLO SKIROLL IN LETTONIA

INTROBIO – Le sorelle Maria e Aurora Invernizzi, talentuose atlete di Introbio, sono pronte a rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali Juniores di skiroll che si terranno a Madona, in Lettonia, dal 15 al 20 luglio.

Un risultato di grande prestigio per la Comunità Montana Valsassina e per lo sport locale, che segue con entusiasmo la crescita di queste giovani promesse. Le sorelle introbiesi, figlie di un’altra grande atleta come Paola Beri, sono ora in ritiro in Trentino con il gruppo giovani.