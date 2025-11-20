MARIANO COMENSE: IL QUESTORE CHIUDE IL BAR BREVA PER 15 GIORNI

MARIANO COMENSE – I carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nel bar Breva di via Songia a Mariano Comense, identificando anche diverse persone con precedenti penali che frequentavano il locale. Sono stati sequestrati stupefacenti a consumatori e raccolte ripetute segnalazioni da parte dei residenti, infastiditi dai rumori e dai comportamenti molesti di clienti spesso in stato di ebbrezza che stazionavano davanti al bar.

Per questo il questore di Como, Marco Cali, ha disposto la sospensione temporanea della licenza del bar per 15 giorni, misura eseguita nella mattinata di ieri. La chiusura è stata decisa a causa della gestione ritenuta non conforme alle normative da parte del proprietario, un uomo di 35 anni di origine cinese residente a Cabiate.