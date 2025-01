“MARMOLADA 03.07.22”, AL PALLADIUM IL DOCUFILM SULLA TRAGEDIA

LECCO – Mercoledì 29 gennaio alle 20:30, presso il Cineteatro Palladium di via Fiumicella 12, verrà proiettato “Marmolada 03.07.22“.

Marmolada 03.07.22 è il docufilm scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon che vuole riportare sullo schermo il racconto corale dei soccorritori dell’immane crollo che, lungo i pendii della Marmolada, ha travolto diverse persone uccidendone undici.

Erano le 13.51 del 3 luglio del 2022 e il documentario ripercorre passo passo, con i protagonisti l’evolversi dei soccorsi e dei recuperi.

Il lavoro mette insieme interviste, materiale inedito e riprese attuali, in un unico linguaggio narrativo che sa restituire l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza di una natura ferita, stravolta e offesa.

Un film potente e asciutto,coinvolgente senza mai trascendere in un banale pietismo.

Il lavoro gode della preziosa collaborazione, tra gli altri, del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), del Club Alpino Italiano, del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, della Protezione Civile, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,

dei Vigili del Fuoco Volontari e Permanenti.

Grazie alla iniziativa della Sezione CAI di Lecco, della Sottosezione CAI di Ballabio e del CNSAS del territorio è stata organizzata questa proiezione alla quale parteciperanno ospiti che hanno vissuto in prima persona la vicenda e che saranno presenti in sala.

Sarà una serata molto intensa ed emozionante per capire quanta professionalità, umanità e passione muove uomini e donne del Soccorso Alpino e degli altri corpi.

Costo ingresso 6 euro, prevendite disponibili su: https://ticket.cinemapalladium.com/evento/1628_marmolada-03-07-22