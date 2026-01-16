MAROCCHINO RAPINA BRASILIANO: ARRESTATO DALLA POLIZIA

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino senza fissa dimora resosi autore di una rapina a bordo treno.

C’erano stati attimi di paura domenica per un cittadino brasiliano che voleva raggiungere Milano in treno. L’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato “ha impedito che l’episodio avesse conseguenze più gravi, restituendo immediatamente un senso e una percezione di sicurezza ai cittadini che hanno assistito all’evento”.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore “avrebbe agito con particolare determinazione minacciando e ferendo la vittima con un coltello al solo scopo di sottrargli il giubbotto. La reazione della vittima e la prontezza del Capotreno hanno permesso il rapido intervento dei poliziotti delle volanti impegnate nel controllo del territorio che, intervenuti con prontezza, hanno individuato e bloccato il responsabile a pochi metri dal luogo del fatto. La rapidità della risposta e la competenza degli operatori ha permesso non solo di recuperare quanto sottratto ma anche di assicurare l’autore del reato alla giustizia”.

La vittima, seppure scossa, non ha riportato gravi conseguenze fisiche ed è stata immediatamente assistita.

