MARTEDÌ 11 AZIONE DISCUTE SUL FUTURO DELL’ENERGIA, ANCHE NUCLEARE

LECCO – La crisi climatica, la sicurezza energetica e la necessità di soluzioni sostenibili per l’ambiente e per le tasche di cittadini, Comuni e imprese pongono sfide urgenti per il futuro.

Per approfondire questi temi e stimolare un dibattito aperto, l’11 marzo alle 18:30, a Lecco, in via Seminario, Azione Lecco organizza l’evento “Energia del Futuro: Nucleare, Ambiente e Sostenibilità”.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’onorevole Fabrizio Benzoni di Azione, partito che nei giorni scorsi ha depositato in Parlamento un disegno di legge di iniziativa popolare sull’inserimento dell’energia nucleare nel mix energetico italiano.

A seguire, prenderanno parte al dibattito il professor Giuseppe Zollino, responsabile nazionale energia e ambiente di Azione, docente di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari all’Università di Padova.

Accanto a lui interverranno Stefano Cappello, CEO e Co-founder di LIMENET, realtà lecchese che ha brevettato una tecnologia innovativa per lo stoccaggio di anidride carbonica sotto forma di bicarbonati di calcio in acqua di mare, e Claudia Pavarini, manager del settore energetico.

L’evento sarà un’occasione per approfondire, con voci autorevoli, le principali sfide legate alla transizione energetica: dall’uso del nucleare alle energie rinnovabili, alla direttiva green e alle politiche di sostenibilità.