MARTEDÌ 3 L’ONG RESQ SI PRESENTA TRA TESTIMONIANZE E CONFRONTO

LECCO – Martedì 3 giugno alle 20.30, presso la Casa della Carità di Lecco (Via San Nicolò), l’ONG italiana RESQ, tramite l’“equipaggio di terra” di Valmadrera (che opera localmente in sinergia con il Centro Farmaceutico Missionario), invita tutta la cittadinanza ad una serata di incontro e confronto dal titolo “E tu? Da che parte stai?” sul tema della migrazione e dell’accoglienza.

L’incontro vuole essere un’occasione per presentare la missione di RESQ e le sue attività di salvataggio in mare, assistenza e testimonianza sul tema della migrazione. Un tema quanto mai attuale, che interpella la coscienza di ciascuno e richiede risposte umane, concrete e solidali.

Il programma della serata prevede, alle 20:30, il ritrovo presso la Casa della Carità di Lecco (parcheggio consigliato all’angolo tra via Ongania e via San Nicolò).

A seguire l’incontro con testimonianze dirette di varie esperienze e momento di confronto aperto a tutti. Sarà presente anche Luciano Scalettari, presidente di RESQ.

La serata si chiuderà con la visita alla mostra fotografica sul tema allestita appositamente bevendo insieme la “tisana della buonanotte” (per chi volesse è possibile portare la propria tazza preferita da casa).

L’evento è organizzato in collaborazione con la Caritas Ambrosiana e il Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera.

Maggiori informazioni su RESQ e sulle sue attività: https://resq.it/