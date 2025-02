MARTINA TREU PRESENTA IL TEATRO GRECO TRA GUERRA E PACE

LECCO – Continuano le attività della AICC Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco, con un nuovo appuntamento per approfondire la potenza espressiva sempre attuale del teatro antico. Il prossimo venerdì 21 febbraio alle 21 sarà gradita ospite la professoressa Martina Treu, con la conferenza dal titolo “Guerra e Pace. Il teatro greco sulla scena contemporanea“.

Martina Treu insegna presso IULM di Milano (Corso di Laurea in Arti ed Eventi Culturali), si occupa di letteratura greca e di teatro antico. Ha tradotto per la scena, in particolare le commedie di Aristofane, ed è attenta osservatrice delle tendenze teatrali più recenti relative alle scelte di regia intorno a testi teatrali antichi (Teatro greco di Siracusa, ma non solo).

L’incontro è libero e gratuito e si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’, in via XI Febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC.