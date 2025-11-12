MARTIRI DI NASSIRIYA, COMMEMORAZIONE OGGI A LECCO E DERVIO

LECCO/DERVIO – Questa mattina a Lecco si è tenuta la cerimonia di commemorazione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita a seguito della strage di Nassiriya – avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003. L’evento in via Martiri di Nassiriya, all’angolo con via Ugo Foscolo. Presenti alla cerimonia le autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi cittadini, che si sono raccolti in un silenzioso omaggio per ricordare i 28 martiri di Nassiriya, tra cui 12 Carabinieri, che hanno perso la vita a causa dell’attentato terroristico.

A Dervio, nel parco già dedicato alla memoria di questi uomini caduti nell’adempimento del dovere, un ulteriore momento di raccoglimento. Un cippo commemorativo eretto in loro ricordo è stato il centro di una cerimonia che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e della comunità. Nel corso della cerimonia, è stato deposto un omaggio floreale accompagnato da un momento di preghiera e riflessione in segno di rispetto e gratitudine per il sacrificio di coloro che hanno perso la vita nell’assolvimento del loro dovere.

Durante gli interventi, le autorità hanno ricordato il coraggio e la dedizione dei caduti, sottolineando “l’importanza di preservare la memoria di chi ha dato la vita per il servizio al Paese”.