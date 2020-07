LECCO – Una prima assoluta. Per il matrimonio celebrato sabato tra l’assessore Simona Piazza e Marco Visentin, ex coordinatore dei City Angels di Lecco, è stato utilizzato per le prima volta a tale scopo il Salone delle Grisaglie di Villa Manzoni.

Una scelta non casuale, dal momento in cui proprio Simona Piazza in prima persona si è molto adoperata per il rilancio della dimora estiva del celebre scrittore. Presenti al fatidico sì, oltre ad amici e parenti, anche molte personalità politiche.