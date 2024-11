“MATT&FRIENDS” A SOSTEGNO DEGLI AMICI DI CHIARA CON DUE CONCERTI

BALLABIO – “Matt&Friends” è un gruppo di amici che suona e registra musica divertendosi e facendo divertire il pubblico, ma sempre con uno sguardo rivolto ad associazioni e cause benefiche. Il prossimo 30 novembre uscirà la loro nuova compilation, “Un passo in più”, composta da nuove canzoni e tante cover. Anche quest’anno la squadra è composta da molti amici che hanno prestato la loro voce o strumento per registrare questi 20 brani.

Come lo scorso anno “Matt&Friends” sosterrà l’associazione “Gli amici di Chiara” con il progetto “Adottiamo uno studio medico” presso il centro Maria Letizia Verga a Monza. La compilation sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ma soprattutto sarà disponibile con un’offerta in formato chiavetta usb (oppure a richiesta su cd scrivendo a mattandfriendsmusic@gmail.com ) per sostenere direttamente questa causa.

“Matt&Friends” presenterà l’uscita di questo album con due concerti dal vivo: il 30 novembre a Ballabio presso il centro polifunzionale Monte due Mani alle 21, un evento organizzato dalla Pro Loco Ballabio con una serata dedicata al musicista Mario Ballabio. Il 7 dicembre invece appuntamento a Lecco al Circolo Promessi Sposi alle 21.

Alla canzone trainante del progetto “Un passo in più” hanno partecipato alcuni ragazzi della compagnia di musical Ta-Dà di Lecco che il prossimo 15-16 febbraio porteranno in scena il primo loro musical “Il più grande spettacolo – The greatest showman” al teatro ArteSfera di Valmadrera.