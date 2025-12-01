MATTINATA DI INCIDENTI A LECCO E SULLA SS 36: TRE SINISTRI IN POCHE ORE

LECCO – Giornata impegnativa quella di oggi, lunedì 1º dicembre, per i Vigili del Fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano, chiamati a intervenire su tre diversi incidenti stradali avvenuti tra la città e la galleria Regoledo, lungo la SS36 tra Perledo e Bellano.

Il primo episodio si è verificato alle 11:25 in Corso Bergamo, dove due auto si sono scontrate coinvolgendo due donne di 60 e 62 anni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari della Croce Rossa di Lecco insieme a un’auto medica. Le due ferite, fortunatamente non gravi, sono state trasportate in codice verde all’ospedale cittadino.

Poco dopo, alle 11:50, un secondo sinistro ha interessato Viale Brodolini. Tre le persone coinvolte: due uomini di 47 e 53 anni e una donna di 59. L’intervento ha visto la collaborazione della Questura di Lecco e di tre ambulanze – Volontari del Soccorso di Calolzio, Croce Verde di Bosisio e Soccorso Centro Valsassina – che hanno accompagnato i feriti in codice giallo all’ospedale Manzoni.

Infine, alle 13:45, un terzo incidente si è verificato nella galleria Regoledo, lungo la SS36 in direzione nord. A rimanere ferito un uomo di 69 anni, assistito dal Soccorso degli Alpini di Mandello e trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Nonostante la serie ravvicinata di sinistri, nessuno dei coinvolti versa in condizioni gravi. Le operazioni di soccorso hanno visto un lavoro congiunto tra Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale sanitario, garantendo la sicurezza e l’assistenza necessaria.