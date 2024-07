MATURITÀ AL BADONI, 14 I CENTO, “LODE” PER NICOLÒ CODARA

LECCO – All’Istituto ‘A. Badoni’ di Lecco si sono conclusi gli esami di Stato che hanno visto coinvolte le classi quinte della scuola, dopo un quinquennio vissuto con impegno, passione e dedizione. I ragazzi hanno finalmente raggiunto il traguardo tanto atteso e desiderato, che segna una tappa importante all’interno del loro cammino di studenti e del loro percorso di crescita. (Nella foto di copertina, i 4 “Cento” della 5 ALS).

I risultati conseguiti hanno premiato le fatiche di tutti e reso ragione di un cammino impegnativo, che ha coinvolto docenti e studenti. Ben 14 sono stati i “100”, alcuni dei quali attesi, altri sperati e tra tutti questi un bellissimo “100 e Lode”; valutazioni che, insieme alle altre, si possono ammirare sui tabelloni affissi all’ingresso della scuola.

Ciascun indirizzo può orgogliosamente annoverarsi tra quelli incoronati da questo importante successo e precisamente, per quanto riguarda il Tecnico, nell’ indirizzo informatico troviamo Falzetta Davide (Classe 5 Bi), Alice Paredi e Laura Vergani (Classe 5 Ci); nell’ indirizzo automazione/elettronica/elettrotecnica : Brini Gianluca, Galbiati Luca e Enrico Viglienghi (Classe 5 Aa), Nicolò Codara con il suo “ 100 e Lode ” (Classe 5 Bece); nell’ indirizzo meccanica/meccatronica Alessandro Greppi (Classe 5 Bmm) e Mattia Mandelli (Classe 5 Cmm); mentre nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si contano 5 cento dei quali 4 nella sezione “A”: Matteo Bianchi, Andrea Donato, Diego Colombo e Lucia Rosa e uno nella sezione “B”: Lisa Minet.

Alcuni di questi ragazzi erano già stati protagonisti di importanti riconoscimenti come la vittoria nella Gara Nazionale di Meccanica della scorsa edizione per Mattia Mandelli , il 100 della 5^ C Meccanica, che si era aggiudicato la terza posizione; il Premio “Antonio e Luigi Riva – Electro Adda” per i tre 100 della classe 5^A Automazione con l’area di progetto Funivia, realizzata nel corso dell’anno scolastico da: Gianluca Brini, Luca Galbiati ed Enrico Viglienghi; il premio “ Enrico Sirtori” riconosciuto a chi aveva la migliore media di ammissione all’Esame di Stato per ogni indirizzo di specializzazione e che ha visto premiati Nicolò Codara, Mattia Mandelli e Andrea Donato; infine “I Campionati di Fisica” , con la medaglia di Bronzo, conquistata lo scorso aprile da Diego Colombo, uno dei 100 della classe 5^ A Liceo delle Scienze Applicate.

A tutti i suoi diplomati l’Istituto Badoni plaude con soddisfazione, orgoglioso di aver accompagnato per un tratto del loro cammino donne e uomini di domani, lasciando a loro il compito di continuare con successo la strada intrapresa a scuola.