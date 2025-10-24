MAURO FUMAGALLI CANDIDATO SINDACO: “VOGLIO ROMPERE LO SCHEMA POLITICO”

LECCO – Mauro Fumagalli, 66 anni, lecchese, è il candidato sindaco che punta a “rompere lo schema” della politica tradizionale e a ridare metodo e visione all’amministrazione cittadina.

Diplomato all’Istituto Badoni, dopo un’esperienza nel settore tecnico, Fumagalli sceglie di dedicarsi alla formazione professionale e all’educazione dei giovani. Dirigente per molti anni nel mondo della formazione e dell’edilizia, ha guidato per oltre due decenni l’Ente Scuola Professionale Edile (ESPE) di Lecco, contribuendo a farne una realtà di riferimento a livello regionale.

L’impegno politico di Fumagalli parte da lontano: negli anni Ottanta partecipa alla prima Scuola di Formazione Socio-Politica promossa dal cardinale Martini, poi viene eletto consigliere comunale a Lecco con la Democrazia Cristiana. Da allora ha continuato a sostenere la tradizione popolare e cattolico-democratica, oggi rappresentata dal Partito Insieme, di cui è membro del Consiglio Nazionale.

Da sempre impegnato nella vita cittadina, Fumagalli è tra i fondatori del gruppo Amici del Campanile di San Nicolò e collabora con varie realtà associative e culturali di Lecco. La dimensione comunitaria, spiega, “è il punto da cui partire per costruire una politica davvero utile alle persone”.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Fumagalli ha spiegato la sua idea di amministrazione: “Non voglio far parte del gioco politico italiano come si è sempre fatto. Non mi interessa la politica da bar: vogliamo rompere lo schema, costruire una visione e ridare metodo all’azione di governo”.

Alla domanda su quale percentuale ritenga necessaria per vincere, Fumagalli ha risposto sorridendo: “50 più 1. E poi la stessa domanda potremmo farla a Gattinoni”. Pochi progetti, ma concreti: l’obiettivo, dice, è “traghettare Lecco come vero capoluogo, con un’amministrazione che sappia fare squadra e guardare lontano”.

