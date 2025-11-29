MAXI INCIDENTE A CALOLZIOCORTE: COINVOLTE 10 PERSONE, NESSUNA GRAVE

CALOLZIOCORTE – Un grosso incidente si è verificato oggi, sabato 29 novembre, poco dopo le 12, lungo corso Europa a Calolziocorte, coinvolgendo ben dieci persone.

L’incidente ha interessato diverse vetture, ma la dinamica precisa è ancora in fase di accertamento. Tra i coinvolti ci sono quattro uomini di età compresa tra 29 e 49 anni e sei donne con età variabili dai 21 ai 59 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi in codice giallo, con due ambulanze – una dei Volontari di Calolzio e una della Croce Rossa di Lecco – insieme all’auto medica. Alcune delle persone coinvolte sono state portate in ospedale, ma fortunatamente nessuno è in condizioni gravi.

I Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri hanno preso in carico la situazione, lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, che è stato fortemente rallentato.

