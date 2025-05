MAXI SEQUESTRO PER LA GDF LECCHESE: 24 KG DI COCAINA, IN MANETTE 50ENNE

MILANO – Maxi sequestro per la Guardia di Finanza di Lecco: sei chilogrammi di cocaina nascosti in auto e altri 18 celati in un doppiofondo sotto la vasca da bagno, che hanno portato all’arresto di un corriere della droga, un marocchino di 50 anni residente a Lacchiarella, nell’hinterland milanese. L’uomo, all’apparenza un imprenditore nel settore del commercio di auto, si è rivelato essere un narcotrafficante con numerosi precedenti.

L’arresto è avvenuto durante un controllo serale sulle strade della provincia di Milano. Gli agenti hanno intercettato l’auto del sospettato, trovando nel vano poggiapiedi del sedile anteriore una busta contenente quasi 6 chilogrammi di cocaina suddivisi in cinque panetti sottovuoto. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di altri 18 chilogrammi di cocaina e qualche decina di grammi di hashish, nascosti in un vano sotto la vasca da bagno.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3mila euro in contanti, numerosi telefoni cellulari e strumenti per il confezionamento delle dosi. Le indagini, ancora in corso, mirano a ricostruire i giri di spaccio attorno all’indagato e a risalire all’organizzazione che ha fornito le sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trasferito nel carcere Torre del Gallo di Pavia, dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

RedCro