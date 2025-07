MAXI TAMPONAMENTO IN 36, COINVOLTI IN 8 E TRAFFICO IN TILT VERSO MILANO

SUELLO – Mattinata da incubo oggi, lunedì 7 luglio, sulla SS36 all’altezza di Suello. Un maxi tamponamento ha coinvolto otto persone su diversi veicoli, provocando il blocco totale del traffico in direzione Milano poco prima delle 8 del mattino. La coda si è formata poco prima del distributore, con automobilisti fermi e traffico in tilt lungo tutto il tratto compreso tra gli svincoli di Erba/Como/Suello e Annone/Cesana.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 7:48 nel tratto sud della SS36, tra lo svincolo SP639 e Annone/Cesana. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto numerose auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Stradale di Milano, i Vigili del Fuoco di Lecco e i soccorritori della Soreu Laghi.

Persone coinvolte e condizioni

Sono sei le persone rimaste coinvolte nell’incidente:

Femmina, 12 anni

Femmina, 22 anni

Maschio, 23 anni

Maschio, 51 anni

Maschio, 59 anni

Femmina, 60 anni

Fortunatamente, nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni: i soccorsi sono stati attivati in codice giallo e verde. Le persone coinvolte sono state valutate sul posto e accompagnate in ospedale per accertamenti, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Ripercussioni sul traffico

Le conseguenze sulla viabilità sono state pesantissime: la Statale 36 è rimasta completamente paralizzata in direzione Lecco, con lunghe code che hanno raggiunto anche i comuni limitrofi. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare rallentamenti e incolonnamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. La circolazione è rimasta bloccata per oltre un’ora, con inevitabili disagi per chi era diretto verso il capoluogo e la Brianza.

VIDEO DA SOCIAL:

Interventi e gestione dell’emergenza

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’auto infermieristica e le squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco. La Polizia Stradale di Milano ha gestito la viabilità e i rilievi necessari per chiarire la dinamica del maxi tamponamento. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza gravi conseguenze per i coinvolti, ma con notevoli disagi per la circolazione.

La SS36 è stata ora chiusa, con uscita obbligatoria a Suello.

Aggiornamenti sulla viabilità e sulla situazione dei coinvolti saranno forniti a breve.

RedCro

Immagine di copertina dalla rete