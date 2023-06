LECCO – L’Amministrazione comunale mette a disposizione un maxischermo in piazzale Cassin, nell’area della Piccola, in occasione della partita Foggia-Lecco in programma martedì 13 giugno alle 21.30.

“Vogliamo far sentire tutta la città vicina alla Calcio Lecco in un momento storico per la società e per tutti i tifosi blucelesti – commentano l’assessore allo Sport Emanuele Torri e quello all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Per chi non potrà seguire la squadra direttamente in trasferta, mettiamo a disposizione l’area eventi alla Piccola. Ringraziamo le Forze dell’Ordine e tutti i dirigenti e i funzionari del Comune di Lecco che si sono subito attivati per rendere possibile questa proposta”.

Il maxischermo verrà posizionato nello spazio di piazzale Cassin e sarà possibile accedere all’area a partire dalle 20.30.