LECCO – Successo di pubblico sabato pomeriggio in centro Lecco per le esibizioni dei giullari proposte dal programma di MedFest, il festival dedicato al Medioevo.

Alla straordinaria performance di Ancilla Oggioni nelle divertentissime “Nozze di Cana” di Dario Fo hanno fatto seguito i racconti del cantastorie Matteo Curatella in via Bovara. Quindi, in piazza XX Settembre, protagonista assoluto è stato Juriy Longhi con il travolgente spettacolo “Saltimbanko”: dagli equilibrismi sulla corda al lancio dei coltelli e alla magia delle sfere di cristallo, Juriy Longhi è stato capace di conquistare con la sua bravura grandi e piccoli.