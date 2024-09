MEDFEST: I VIAGGI FANTASTICI MEDIEVALI E IL CANTO PERDUTO DI GERUSALEMME

LECCO – Prosegue MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia con nuovi appuntamenti in programma questa settimana. Domani, giovedì 19 settembre, altra conferenza a Palazzo delle Paure di Lecco alle 18 con Rossana Guglielmetti sui “Viaggi fantastici medievali” e in particolare sulla “Navigatio sancti Brendani”, opera di un ignoto scrittore irlandese, vero e proprio best seller letto dalla corte d’Inghilterra alla Toscana di Dante.

“Il canto perduto di Gerusalemme – Viaggio nelle Chiese latine e orientali” è invece il titolo della conferenza-concerto che si terrà sabato 21 settembre alle 11 alla Basilica di San Pietro al Monte di Civate e domenica 22 settembre alle 17 alla Rotonda di San Tomè di Almenno San Bartolomeo. Protagonista sarà l’Ensemble Exsurge Domine di Cagliari diretto da Enrico Correggia.

Sul filo della parola e della musica, il pubblico potrà viaggiare nell’antica Gerusalemme: grandi liturgie cantate si svolgevano nei luoghi santi, in particolare nella rotonda del Santo Sepolcro, alla quale si ispirano le chiese rotonde medievali in Occidente come quella di San Tomè. La Chiesa di Gerusalemme esercitò in epoca pre-islamica un grande influsso su tutti i repertori musicali cristiani: grazie allo studio comparato di testi e melodie, oggi possiamo rintracciare significative sopravvivenze del suo ‘canto perduto’.