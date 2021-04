COMO – La LILT di Como presenta “Clicca il neo“, un servizio di teledermatologia per la diagnosi precoce del melanoma. “È con orgoglio, quello sano e legittimo, perché giustificato da tanto lavoro e impegno silenziosi dietro le quinte, che posso comunicare che è attiva l’APP CLICCA IL NEO” dichiara il senologo dell’ospedale di Gravedona Giorgio M. Baratelli.

In tutta Italia funziona la parte informativa relativa al melanoma maligno della cute (tumore in aumento e guaribile con una diagnosi precoce); la parte operativa è attivata solo nelle provincie di Bergamo, Como, Vicenza e Benevento, per il lavoro dei rispettivi Presidenti della LILT…