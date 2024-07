MEDICINA. IL DOTTOR BARATELLI A PROPOSITO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Ieri i telegiornali e i giornali hanno parlato del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), anche se in modo marginale perché le notizie importanti erano altre, come l’esclusione della nazionale di calcio dagli europei, il tracollo di Biden e le elezioni francesi; questo perché ieri, 30 giugno 2024, era l’ultimo giorno utile per esercitare il diritto all’opposizione del pregresso (vuol dire che opponendosi sono esclusi i dati precedenti al 19 maggio 2020).

Ora pochi sanno cos’è il FSE e soprattutto nessuno ha spiegato come fare per esercitare questo diritto all’opposizione del pregresso.

Per inciso mi chiedo: