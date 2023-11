MEDIO ORIENTE. INIZIATIVA PUBBLICA ALLO SPAZIO CONDIVISO DI CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE – Per la pace e la libertà del Popolo Palestinese una iniziativa pubblica al circolo Arci Spazio condiviso di Calolziocorte giovedì 16 novembre.

“In questi giorni drammatici – commentano gli organizzatori – siamo vicini alle sofferenze di tutti i popoli di Israele e Palestina. Questo tempo è funestato da guerre, le cui radici sono lontane. Spesso la politica si limita a prendere posizione sugli ultimi gravissimi avvenimenti, rimuovendo decenni di massacri e di ingiustizie. Una volta c’erano un invaso ed un invasore, oggi è considerato un atto dovuto sterminare la popolazione di Gaza dopo i criminali attacchi di Hamas ad Israele. La diplomazia non esercita alcun ruolo, molti accettano la nuova dimensione dell’Occidente che cerca disperatamente di conservare un predominio sul mondo. Ma il Mondo sarà multipolare o sarà la tragedia che proseguirà nella spirale terrorismo e guerra.

Bisogna che cessi subito il fuoco anche perché il popolo palestinese rischia di essere sterminato. Non ci sarà mai Pace in quell’area martoriata se non si riconoscerà ai Palestinesi il diritto di esistere, di vivere e di essere liberi nella propria terra”.