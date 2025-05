MEMORIAL DI GERMANEDO: ALLA FUTURA ’96 IL TROFEO PULCINI 2014

LECCO – Nella seconda giornata del Torneo Giovanile di Germanedo, organizzato dalla Polisportiva Rovinata, sono scesi in campo i Pulcini 2014. Hanno giocato otto squadre, divise in due gironi. Nel Girone A hanno partecipato Futura 96, Rovinata, Pol.2001, Lecco Alta. Al termine di combattute gare si sono qualificate per le finali la Futura e Pol.2001. Nel Girone B si sono incontrate: Cortenova, Aurora San Francesco, Foppenico e Pontelambrese. Si sono qualificate per le semifinali Cortenova e Aurora San Francesco.

Nelle semifinali e finali si è delineata la classifica finale che ha visto vincere il Trofeo Futura 96, al secondo posto Cortenova, al terzo Polisportiva 2001 e al quarto l’Aurora San Francesco.