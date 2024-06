MEMORIAL DI GERMANEDO CHIUSO CON LA VITTORIA DEI 2015 DELLA ROVINATA

LECCO – Concluso con una meritata vittoria dei Primi Calci 2015 della Polisportiva Rovinata il lungo e appassionate mese di calcio giovanile dell’attività di base del Memorial di Germanedo. A vincere la Rovinata Rossa dopo un lungo pomeriggio di calcio e divertimento. La difficile finale contro il Mapello, che non aveva perso nessuna delle cinque partite disputate fino a quel momento, ha reso tutto ancora più emozionante.

La classifica finale:

– Rovinata Rossa

– ⁠Mapello

– ⁠Cortenova

– ⁠Stella Azzurra

– ⁠Rovinata Blu

– ⁠Academy Valsanmartino

– ⁠Monte Marenzo

– ⁠Figino

La Polisportiva Rovinata che ha dato vita a questo splendido torneo, è un’associazione sportiva dilettantistica con una storia che affonda le radici nei primi anni ’70, quando un gruppo di giovani entusiasti, con il supporto dell’oratorio di Germanedo e di don Francantonio Bernasconi, originò questa realtà sportiva. Con una scelta coraggiosa e fuori dagli schemi, decisero di chiamarla “Polisportiva Rovinata”, un nome che suscita sorrisi ma che racchiude l’identità di una comunità legata al santuario della Madonna della Rovinata.

Da allora, la polisportiva è cresciuta, diventando un punto di riferimento per lo sport a Lecco, con attività che spaziano dal calcio alla pallavolo, e più recentemente anche allo judo. Nonostante le sfide e le difficoltà che possono emergere in ogni realtà sportiva, la Rovinata continua a promuovere lo sport come veicolo di valori positivi e di crescita personale, sostenuta dall’impegno dei suoi tesserati e dalla comunità locale. La sua storia è un esempio di come lo sport possa essere un elemento di coesione e di orgoglio per una comunità.