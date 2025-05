MEMORIAL GERMANEDO: SPERANZA AGRATE AL TOP NEI PULCINI 2015

LECCO – Nella terza giornata del Torneo Giovanile di Germanedo, organizzato dalla Polisportiva Rovinata, hanno giocato i Pulcini 2015. Il torneo si è disputato su due giornate: nel primo si sono sfidati i bambini di Academy Valle San Martino, Costamasnaga, Polisportiva 2B e Rovinata Rossa. Qualificate alle finali la Rovinata Rossa con 9 punti e l’Academy VSM con 3 punti (erano tutte e tre a pari merito e sono passati per differenza reti).

Nella seconda giornata in campo l’Aurora San Francesco, la Speranza Agrate. la Rovinata Blu mentre la Pro Lissone, per un disguido, non si è presentata. Si sono qualificate alle finali la Rovinata Blu con 6 punti e la Speranza Agrate con tre.

Giornata conclusiva tra dribbling spettacolari e gol da manuale, i Pulcini 2015 hanno regalato una fase finale indimenticabile. Il campo ha visto correre non solo i palloni, ma anche sogni e sorrisi – con tanto divertimento e soddisfazione tra gli allenatori e i tifosi dei piccoli. A vincere la Speranza Agrate che In finale ha battuto 6-1 la Rovinata blu delineando la classifica finale:

1 Speranza Agrate

2 Rovinata Blu

3 Rovinata Rossa

4 Academy Val San Martino.

Le squadre partecipanti