MEMORIAL PIAZZA AI PULCINI CALCIO LECCO 2014 E ALL’AFFORESE NEI 2015

GALBIATE – Primi responsi al Sala Football Cup 2025 – Memorial Vittorio Piazza, torneo di alto livello organizzato al Centro Sportivo di Sala al Barro dal Sala Galbiate 1974. In campo alla mattina di sabato i Pulcini 2015 con le squadre Sala Galbiate verde, Rhodense, Brusaporto, Folgore Casatese, Afforese, Penta Pianteda. Dopo le gare del girone eliminatorio si sono disputati il Girone Oro con le vincenti del Girone A con quelle del Girone B e il Girone Argento con le perdenti.

Al termine del torneo hanno vinto l’Afforese, al secondo posto Rhodense e al terzo Penta Pianteda. A premiare per la famiglia Piazza Fortunato.

Nel pomeriggio si sono affrontati i Pulcini 2014 con in campo le squadre Sala Galbiate, Calcio Lecco età 2015, Albosaggia, Talamonese, Figino, Lesmo, US Olympic, Folgore Casatese. Le squadre si sono affrontate in due gironi che hanno decretato la finale per il Primo e secondo posto tra il Sala Galbiate e la Calcio Lecco, mentre per il terzo e quarto posto si sono affrontati Lesmo e Figino. Dopo due gare combattute al primo posto si è classificata la Calcio Lecco, secondo il Sala Galbiate, terzo il Lesmo e quarto il Figino.

A premiare per la famiglia Piazza, Giovanni.