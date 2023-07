LECCO – Dopo il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi da Mohamed Fawzi , anche Milena Siboni scrive a Lecco News per denunciare la situazione degli ambulanti spuntisti del mercato del mercoledì a Lecco.

“Buongiorno, dopo più di 25 anni che espongo le mie piantine al mercato di Lecco, ora hanno eliminato il posteggio degli spuntisti – scrive Milena -. Per cui, con sommo rammarico, devo abbandonare i miei amati clienti, non per colpa mia”.

“Sono italiana e chiedo la possibilità di poter continuare a lavorare, anche perché quei posti per legge dovrebbero essere assegnati ogni dieci anni, cosa che non hanno mai fatto”, conclude Milena.