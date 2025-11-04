MERCATO CALOLZIO, LA COMMISSIONE PRENDE TEMPO VERSO IL CONSIGLIO

CALOLZIOCORTE – La Commissione Garanzie Statutarie del Comune di Calolziocorte, presieduta dalla consigliera Wilna De Flumeri, si è riunita nella serata di lunedì per affrontare un unico punto all’ordine del giorno: la modifica del regolamento comunale relativo allo svolgimento del mercato in occasione delle festività infrasettimanali. Il tema è diventato centrale dopo le polemiche sorte attorno alla sospensione del mercato dell’11 novembre, giorno del patrono San Martino, a causa del regolamento di polizia locale.

Il regolamento vigente, risalente al 2021, non prevede deroghe per le festività, mentre la proposta di modifica del comandante della polizia locale Andrea Gavazzi, sostenuta dalla maggioranza consiliare, stabilisce che il mercato non si svolga nei giorni festivi infrasettimanali, salvo espressa deroga da parte della giunta comunale tramite atto motivato.

Il sindaco Marco Ghezzi ha ricostruito l’origine della questione: “Quando il comandante Gavazzi ci ha comunicato che non era permesso svolgere il mercato di martedì prossimo, abbiamo pensato che da regolamento fosse possibile una deroga; abbiamo invece verificato che mancava. Sentiti il segretario comunale e il comandante, abbiamo deciso di convocare il consiglio comunale d’urgenza il 5 novembre per deliberare in tempo utile per l’11 novembre”.

“La commissione di oggi – ha spiegato il primo cittadino – è un passaggio di confronto per accelerare i tempi e dare risposte ai cittadini in consiglio comunale. Per il futuro saranno rare le concomitanze tra feste e giorni di mercato, ma tendenzialmente concederei sempre la deroga, salvo casi eccezionali”.

Durante la seduta sono emerse diverse proposte e considerazioni. Il capogruppo di Cambia Calolzio, Diego Colosimo, ha suggerito un approccio più flessibile: “Credo sia più efficace che non sia la giunta a derogare di volta in volta, ma che decida sentite le associazioni di categoria. Serve meno burocrazia e regole più lineari per evitare convocazioni urgenti: ogni delibera è un impiego importante di tempo e di risorse”.

Al capogruppo di minoranza ha risposto l’assessore Luca Caremi, che ha proposto di integrare nella proposta finale una formula che contempli la deroga “dietro richiesta delle associazioni”, sostenendo che di fatto le stesse vengono già interpellate in questi casi.

La capogruppo di Calolziocorte BeneComune, Sonia Mazzoleni, ha invece chiesto di prendersi due giorni di tempo prima del consiglio comunale per discutere al meglio l’emendamento e coinvolgere le categorie economiche, sottolineando la necessità di verificare tutti gli aspetti che, anche in un futuro prossimo, potrebbero essere modificati. Al centro della discussione, evidenziato anche dalla consigliera Wilna De Flumeri, sono quindi finite le difficoltà operative legate al lavoro della polizia locale nei giorni festivi.

Secondo Colosimo, la giornata di ferie per il santo patrono, che i dipendenti comunali (e quindi la polizia locale) hanno, potrebbe essere, come in altri comuni, un giorno lavorativo con il giorno di ferie recuperabile a seconda delle necessità. La proposta ha però trovato l’opposizione dei membri della maggioranza e della presidente De Flumeri, che ha sottolineato come questo possa funzionare al meglio solo in un agglomerato di comuni, mentre in una realtà singola possa portare a difficoltà organizzative.

Mazzoleni ha quindi chiesto al primo cittadino di valutare ulteriormente la possibilità di lavoro la domenica o nel giorno del santo patrono per la polizia locale.

La Commissione, in conclusione, ha deciso di rimandare la delibera al consiglio comunale, che si riunirà mercoledì 5 novembre per assumere una decisione definitiva. La giunta valuterà le proposte emerse, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento del mercato l’11 novembre e di definire una procedura più snella per le future festività.

