OGGIONO – Il mercato di Campagna Amica anima la giornata di domani, domenica 18 dicembre, a Oggiono con un’edizione natalizia che coinvolgerà i banchi di Campagna Amica. L’evento si tiene in via Marco d’Oggiono.

Presente un’ampia varietà di prodotti come miele, formaggi, pasta fresca, uova, agrumi, formaggi, conserve e composte. Un appuntamento che si aggiunge ai consueti Mercati di Campagna Amica che si tengono settimanalmente (con orario dalle 8 alle 12) a Cantù (piazza Garibaldi, martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì), Limbiate (piazza Cinque Giornate, venerdì), oltre a Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola, sabato), Meda (piazza Cavour, mercoledì), Lomazzo (ogni sabato dalle 8 alle 12 in viale Somaini), mentre a Brivio i produttori agricoli sono presenti ogni seconda domenica del mese in piazza Frigerio.

“L’intenzione è quella di valorizzare la filiera agricola, e permettere ai cittadini di puntare sulla qualità a prezzo equo, saltando gli intermediari e mettendo in comunicazione diretta gli agricoltori con i consumatori – dicono il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi, e il presidente dell’Associazione AgriMercato, Francesca Biffi -. Nei mercati agricoli di Campagna Amica si segue attentamente la stagionalità dei prodotti. La filiera corta è un vantaggio per tutti i consumatori, un’occasione per fare una spesa sostenibile, acquistando prodotti agricoli selezionati con cura, sempre freschi e di origine controllata e garantita”.