MERCATO DI CALOLZIO, SODDISFATTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CALOLZIOCORTE – Il tradizionale mercato a Calolzio si svolgerà il martedì anche in occasione della Festività di San Martino. Dopo le richieste e le sollecitazioni avanzate da Confcommercio Lecco e Confesercenti Bergamo, insieme a Fiva Confcommercio Lecco e Anva Confesercenti Lecco, arrivate per modificare l’originale decisione di anticipare le bancarelle a lunedì 10 novembre così da evitare la sovrapposizione con la festa del patrono, l’amministrazione di Calolzio ha introdotto modifiche al regolamento. In particolare è stato convocato un consiglio comunale ad hoc, nella giornata di mercoledì 5 novembre, che è intervenuto per consentire lo svolgimento del mercato in occasione delle festività.

Il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e il vicedirettore di Confesercenti Bergamo, Cesare Rossi, anche a nome dei vertici lecchesi di Fiva e Anva, evidenziano: “Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Marco Ghezzi e gli assessori Luca Caremi e Cristina Valsecchi per la disponibilità dimostrata in queste settimane e per essersi prodigati alla ricerca di una intesa che salvaguardasse il lavoro di 120 attività. Il dialogo, che abbiamo intrapreso per trovare una soluzione positiva che tenesse conto delle esigenze degli ambulanti che operano sulla piazza di Calolzio, non si è mai interrotto. Alla fine siamo giunti all’intesa auspicata: il mercato si terrà regolarmente martedì 11 novembre in occasione della Festa di San Martino. Siamo contenti per questa possibilità che viene offerta in un giorno festivo ai residenti e ai turisti. Con il nuovo regolamento, inoltre, sarà sempre possibile anche in futuro effettuare il mercato in un giorno di festa nell’interesse degli operatori e della cittadinanza”.