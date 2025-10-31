MERCATO DI SAN MARTINO A CALOLZIO, IL 5 NOVEMBRE CONSIGLIO RISOLUTIVO

CALOLZIOCORTE – Novità dal Comune di Calolziocorte sul mercato di martedì 11 novembre il giorno di San Martino. L’amministrazione comunale, a seguito degli interventi delle minoranze e dei commercianti, ha comunicato che “al fine di garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale nella giornata di martedì 11 novembre, in concomitanza con la festività di San Martino, l’amministrazione comunale convocherà un consiglio comunale per il giorno 5 novembre“.
“L’obiettivo – spiegano dal municipio – è procedere alla modifica del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, così da consentire una deroga alle disposizioni attualmente vigenti e permettere lo svolgimento del mercato anche in tale data”.
RedCal
