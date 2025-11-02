MERCATO DI SAN MARTINO A CALOLZIO: RICAPITOLIAMO COS’È SUCCESSO

CALOLZIOCORTE – La questione del mercato di San Martino a Calolziocorte ha animato il dibattito politico e cittadino nelle ultime settimane, tra scelte amministrative, critiche dell’opposizione e un consiglio comunale decisivo previsto per il prossimo 5 novembre.

Il tradizionale mercato del martedì, che si sarebbe dovuto tenere l’11 novembre in concomitanza con la ricorrenza del patrono San Martino, era stato inizialmente anticipato a lunedì a causa del regolamento di polizia comunale, che imponeva l’anticipo al giorno precedente in caso di festività.

Dopo le prime rassicurazioni dall’amministrazione, però, l’assenza di una clausola che permettesse una deroga sembrava aver bloccato ogni possibilità. Non sono tardate le critiche dalle opposizioni consigliari, con la capogruppo di Calolziocorte BeneComune Sonia Mazzoleni che aveva invocato la convocazione di un consiglio comunale per stabilire una deroga e Diego Colosimo di Cambia Calolzio che aveva chiesto all’amministrazione di non penalizzare il commercio in città.

A seguito delle critiche, l’amministrazione ha quindi deciso di convocare una Commissione Garanzie Statutarie per lunedì 3 per rivedere il regolamento, sulla quale Colosimo ha rimarcato l’assenza di un invito ai commercianti, diretti interessati. A dirimere definitivamente la questione, la convocazione di un consiglio comunale last-minute il 5 novembre, per consentire la deroga e permettere di tenere il mercato nella giornata festiva dell’11 novembre.

RedCal