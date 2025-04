MERCATO IN CENTRO, IL CALENDARIO 2025: TUTTI GLI ORARI E LE DATE

LECCO – Ufficializzate le nuove date per il mercato in centro città del 2025: le piazze centrali di Lecco ospiteranno le bancarelle da mercoledì 30 aprile a mercoledì 12 novembre, dalle 7:30 alle 14. Confermate tre date estive eccezionali il sabato, dove il mercato si trasferirà alla Piccola: 12 luglio, 9 agosto e 13 settembre, dalle 7:30 alle 13.

“Diamo più forza al mercato cittadino – ha commentato l’assessore al Commercio Giovanni Cattaneo -: Lecco sta crescendo e questo accade solo perché ciascuno si impegna a fare la propria parte. Il Comune, i commercianti, le associazioni, i residenti: tutti insieme per aprire una fase nuova.

Il mercato cittadino – in forma stabile – sarà organizzato nelle piazze centrali ogni mercoledì per 9 mesi all’anno.

Il sabato rimarrà alla Piccola – che nel frattempo sotto gli occhi dei cittadini sta prendendo una forma nuova – con l’obiettivo di andare incontro alle diverse esigenze dei clienti che in quella sede trovano un parcheggio più comodo.

Il prossimo passo? Portare alcuni banchi del mercato nei rioni dove non sono più presenti negozi di vicinato. Più servizio, più vicini, più possibilità: Lecco si conferma laboratorio per testare nuove soluzioni per il commercio in un mondo in cui le esperienze di acquisto sono in profonda trasformazione”.

Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, ha dichiarato: “Come Confcommercio Lecco siamo da sempre favorevoli a questa possibilità di portare le bancarelle in centro. Dopo la sperimentazione del 2023 e l’ottimo riscontro del 2024, siamo contenti che l’amministrazione comunale di Lecco abbia deciso di riproporre anche quest’anno il mercato in centro al mercoledì. Si parte più tardi rispetto allo scorso anno per i noti lavori del teleriscaldamento, ma contiamo che già nelle prossime settimane ci sia subito una buona risposta da parte della clientela. Come abbiamo già ribadito in più occasioni il mercato in centro fa bene alla città, ai residenti e anche ai negozi di vicinato oltre che agli ambulanti! Questo risultato è frutto di un dialogo costruttivo impostato con il Comune di Lecco d’intesa con Fiva Lecco e con gli ambulanti”.

“Siamo davvero contenti di tornare ad abitare con le nostre bancarelle il centro cittadino di Lecco anche per questo 2025 – le parole del presidente di Anva Confesercenti Lecco Valter Vanoli -. Il cronoprogramma prevede più di 6 mesi di trasferimento per i mercati del mercoledì a partire proprio da domani (e fino a novembre) e prevede anche 3 date speciali al sabato nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre. Per le nostre micro-attività famigliari questa è un’occasione da non perdere per servire e avvicinare alla nostra proposta di prossimità clientela nuova, e perché no, incuriosire i tanti turisti che gravitano in centro; è anche un’opportunità preziosa per rafforzare una sinergia positiva e vincente con i negozi di vicinato e con i pubblici esercizi del centro di Lecco. Del resto, come Anva Confesercenti siamo ben consapevoli che le fortune di un mercato dipendono sicuramente dalla qualità del servizio offerto e dalla professionalità degli imprenditori dietro al banco, ma in generale il contesto urbanistico nel quale si insedia una attività commerciale, che sia di vicinato o che sia su area pubblica, ha un valore decisivo e fondamentale per il successo della stessa attività.

Infine, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e agli uffici che hanno mantenuto sempre acceso un dialogo costruttivo con le nostre Associazioni e hanno ascoltato le nostre richieste avanzate a favore degli ambulanti, del commercio e della città… Perché pensiamo che il mercato sia un “servizio di prossimità” apprezzato e a favore di tutti i cittadini!”.