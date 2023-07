Buongiorno, spero che possiate dare un aiuto.

Scrivo a nome degli ambulanti spuntisti del mercato del mercoledì a Lecco.

Dopo la decisione del Comune di Lecco di spostare il mercato in centro, ci siamo ritrovati senza un lavoro sicuro il mercoledì.

Perché da più di vent’anni noi spuntisti occupiamo i posti vaganti nell’area del mercato senza avere una possibilità di assegnazione di questi posti da parte del Comune di Lecco.

La Regione Lombardia ha stabilito che i posti vaganti devono essere messi in bando pubblico per essere assegnati agli ambulanti interessati. Ma il Comune di Lecco non ha fatto niente da vent’anni a questa parte.

Adesso che hanno spostato il mercato in centro, hanno tolto i posti vaganti lasciando noi senza lavoro. Riteniamo che questa decisione non sia giusta e pensiamo e abbiamo la sensazione che ci sia anche del razzismo in questa faccenda perché noi spuntisti siamo tutti stranieri.

Grazie

Mohamed Fawzi