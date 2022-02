LECCO – Parte sabato 12 febbraio la nuova fase dell’allestimento in centro città del mercato comunale per un sabato al mese: dopo l’esperimento positivo della scorsa estate è stato definito un calendario fino a novembre.

“Sta cambiando il modo di fare acquisti e Lecco vuole farsi trovare pronta – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Diamo continuità alla sperimentazione per facilitare gli operatori mercatali, che possono raggiungere una clientela diversa da quella abituale e parallelamente portiamo un’attività programmata e ordinata in centro per far crescere l’attrattività della nostra città. Si tratta di un primo passo: grazie alla riqualificazione della Piccola e a nuove progettualità che intendiamo mettere in campo insieme alle associazioni di categoria dovremo dare risposte ai cittadini che si aspettano di trovare prodotti locali o vantaggiosi economicamente in un contesto rinnovato e competitivo rispetto alla grande distribuzione o ai grandi rivenditori online”.

Le aree del centro, che ospiteranno complessivamente 89 bancarelle, si estendono nei parcheggi di piazza Affari e piazza Garibaldi, in via Sauro, piazza Mazzini e nel contro viale Dante. In particolare gli stand di frutta e verdura saranno collocati in piazza Affari insieme ad alcune bancarelle di prodotti di genere vario, mentre in piazza Mazzini si troveranno prodotti alimentari e prodotti agricoli. Le restanti aree ospiteranno le ulteriori bancarelle di prodotti di genere vario.

Questo il calendario dei sabati di mercato in centro: 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 7 maggio, 11 giugno, 2 luglio, 13 agosto, 10 settembre, 8 ottobre e 12 novembre.

Sotto, la mappa delle postazioni del mercato in centro: