MERCOLEDÌ 12 A CALOLZIO LARIS GAISER E “L’EUROPA A PEZZI”

CALOLZIOCORTE – L’Associazione Culturale Identità Europea, in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello ed il patrocinio del Comune di Calolziocorte, promuove un incontro sul tema “L’Europa a pezzi: dalla Groenlandia all’Ucraina“.

Appuntamento per mercoledì 12 marzo alle 21, presso il Monastero di S. Maria del Lavello (via Padri Serviti 1 Calolziocorte), con il professor Laris Gaiser, docente di geopolitica e macroeconomia presso la facoltà di legge ed economia di Lubiana, ex diplomatico e consigliere politico della missione Nato in Kosovo, che era già stato ospite del Monastero lo scorso marzo in una serata intorno alla questione balcanica.

Laris Gaiser, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Verona, dopo un breve periodo di studi a Cambridge si è specializzato in relazioni internazionali e diplomazia presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano.

Ottenuto il diploma in gestione delle crisi umanitarie presso lo United Nation System Staff College ha conseguito il dottorato di ricerca in Geopolitica e Geopolitica Economica all’Università Guglielmo Marconi con il Generale di Corpo d’Armata Carlo Jean come relatore. Oggi è docente di geopolitica e geoeconomia specializzato in studi sulla sicurezza.

Membro dell’ITSTIME (Italian Team for Security, Terroristic Issuesm Managing Emergencies) presso l’Università Cattolica di Milano è anche titolare della Cattedra di Micro e Macro Economia presso la Facoltà di Scienze Economiche, dell’Istituto Cattolico di Lubiana (Slovenia). Dal 2008 è Senior Scholar di GLOBIS all’Università della Georgia (USA) e dal 2012 insegna regolarmente presso l’Accademia diplomatica di Vienna.

Tra il 2012 ed il 2014 ha svolto contemporaneamente le funzioni di presidente e vice presidente per gli affari economici dell’Università Euromediterranea – Emuni University.

Regolarmente impegnato in attività di consulenza strategica ha collaborato negli anni con numerosi governi europei, africani e mediorientali, nonché con aziende presenti sul mercato globale.

È membro del Comitato Scientifico di Mediterranean Affairs, del Comitato Scientifico della rivista “I Quaderni di Domus Europa” e membro del consiglio di presidenza dell’Unione Paneuropea Internazionale (Strasburgo).

Collabora regolarmente con la rivista italiana di geopolitica “Limes”, scrive come editorialista per diversi giornali italiani ed esteri e parla fluentemente cinque lingue.

Modera Luigi Pedrone, di Identità Europea Lombardia.

Per informazioni scrivere a identitaeuropealombardia@gmail.com