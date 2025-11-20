MERCOLEDÌ 26 “JUMP!”: A LECCO EVENTO PER I GIOVANI CHE CERCANO LAVORO

LECCO – Mercoledì 26 novembre dalle 8.30 alle 13 al Palataurus di Lecco si terrà la seconda edizione di JUMP! JUnior MarketPlace, l’evento organizzato dalla Provincia di Lecco e dall’ente capofila per l’orientamento Ics Lecco 1 “Falcone e Borsellino” in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale per favorire l’incontro tra le aziende del territorio e i giovani fino a 29 anni.

Oltre 35 tra aziende e operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione presenzieranno all’evento con un proprio stand, presso il quale incontreranno i giovani disoccupati o in cerca di una nuova occupazione e gli studenti del territorio.

Trattandosi di una iniziativa d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

Per supportare i giovani nel mantenere la motivazione in un momento delicato come quello dell’ingresso nel mondo del lavoro, i partecipanti verranno coinvolti in un workshop con Giada Canino, atleta paralimpica attiva nella sensibilizzazione contro il cyberbullismo, e Andrea Panizza, canottiere lecchese delle Fiamme Oro, medaglia d’oro ai Mondiali di canottaggio di Shangai.

Nella seconda parte della mattinata verranno illustrate ai partecipanti, con modalità interattive e coinvolgenti, le caratteristiche del mondo del lavoro lecchese e le specifiche prospettive occupazionali.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convezione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

La partecipazione è libera e gratuita. È possibile effettuare l’iscrizione all’evento a questo link.