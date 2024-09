MESE DEL CREATO. A RANCIO MUSICHE DAL MONDO COL CORO GIOVANILE DI CIVATE

LECCO – Sabato 28 settembre alle 21 il Coro giovanile S. Pietro al Monte di Civate si esibirà nel concerto “Canta la speranza per la Terra – Musiche dal mondo”, al santuario di s. Maria Gloriosa di Rancio alto, a Lecco. Sarà un nuovo appuntamento decanale per il Mese del Creato segnato dall’invito del Papa: “Sperare e agire con la Creazione”.

In programma musiche da ogni parte del mondo che cantano la natura e l’uomo, l’acqua e la pace: un viaggio dall’Islanda alle Hawaii, dalla tradizione Iddish a quella dei Gospel. La musica sarà introdotta da alcuni dei passi più significativi delle riflessioni sul rapporto con il Creato che ci ha donato Papa Francesco in questi anni. Il linguaggio della musica, che tocca insieme le emozioni e le ragioni, permette che la conversione personale e collettiva per diventare custodi dell’ambiente, passi dalla ragione, ma anche dal cuore: si cambia perché ci si crede, ma anche perché si ama il mondo.

La direzione del coro è affidata a Cornelia Dell’Oro, in una location particolare molto panoramica di Lecco che è opportuno raggiungere a piedi. Il ritrovo è quindi fissato alle 20.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Rancio bassa, in via don Bosco.

Il Mese del Creato si concluderà venerdì 4 ottobre nella chiesa del rione di Bonacina con la preghiera “Oasi di Pace”, arricchita dai canti del coretto “Fermenti di Pace” e da alcune testimonianze di chi, prendendosi cura del Creato, con opere di giardinaggio, agricoltura e gestione del bosco, avvia anche conversioni sociali e percorsi di giustizia riparativa.

A curare le iniziative è il gruppo decanale “Pace e Creato”.