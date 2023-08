LECCO – Inizierà lungo il torrente Caldone di Lecco il Mese del Creato 2023, venerdì 1 settembre. Il coordinamento di associazioni e gruppi lecchesi, “Pace e Creato” e il Circolo Laudato sì rilanciano il messaggio di papa Francesco in occasione della giornata ecumenica di preghiera per la cura del Creato che prende avvio dalle parole del profeta Amos: “Che scorrano la Giustizia e la Pace”.

Ci si ritroverà alle 18.45 alla chiesetta di S. Egidio nei prati di Bonacina, che d’estate ospita l’appuntamento mensile di preghiera e riflessione “Oasi di Pace”. Insieme si rileggeranno le parole del papa e quelle del cardinale Matteo Zuppi, ambasciatore di pace per fermare la strage della guerra in Europa. Il coretto di San Giovanni, come sempre, assicurerà l’accompagnamento musicale coi canoni di Taizé. Si ripercorrerà un breve tratto del torrente Caldone, oltre a sostare nella chiesetta dove sarà celebrata anche la messa alle 18 nella memoria liturgica di S. Egidio. A seguire, dalle 19.30, possibilità di cena in oratorio (via Galilei 32).

Giovedì 7 settembre ci si trasferirà in riva al lago, all’oratorio di Pescate. All’interno della festa patronale alle 21 sarà proiettato il docufilm: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“. Con la direzione del film-maker Federico Videtta, il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, ha raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto della valle del Gerenzone di ieri e di oggi. Sarà lo spunto per avviare “Riflessioni sull’acqua”, questo il titolo della serata che prenderà avvio già dalle 19, con l’apertura del servizio ristorazione della parrocchia; ovviamente piatti a base di pesce, ma non solo (necessaria prenotazione al 348 2401725).

Domenica 17 un’intera giornata attraversando boschi e i tre torrenti della città di Lecco. Ritrovo alle 10 a Germanedo per la passeggiata: “Conoscere i fiumi, tra passato e futuro”. Si sta definendo il percorso nei dettagli; è prevista la celebrazione della messa.

La conclusione del “Mese del Creato” coincide con la festa di San Francesco, autore del Cantico delle Creature. Ultimo appuntamento quindi martedì 4 ottobre con “Oasi di Pace”, alla chiesa parrocchiale di Bonacina, alle 21. Si cercherà di approfondire l’invito biblico di Papa Francesco: “Scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne”, con testimonianza sulla giustizia riparativa, ovvero un cambio di prospettiva nel comminare la pena per chi ha sbagliato, un percorso comune e non più solo una condanna.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili su Facebook, @pacecreatolecco e sull’app aclecco.bewapp.it.