PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana conteso tra alta pressione e fronti perturbati ma con caldo non troppo eccessivo. Tanta umidità rispetto ai giorni scorsi, ma questa era il segnale del peggioramento atteso per il fine settimana. Dopo il transito del fronte temporalesco di domenica 4 luglio ad inizio settimana avremo il ritorno a condizioni stabili e soleggiate, ma entro la giornata di giovedì 5 luglio un fronte instabile riporterà rovesci e temporali localmente di forte intensità.

Tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio il caldo ritornerà a farsi sentire con valori pomeridiani oltre i 30°C. Temperature in calo invece per la giornata di giovedì 8 luglio, compresi tra 27/28°C; valori mattutini in aumento fino ai 22/23°C. Venti moderati dapprima da Nord Est, poi da Sud Est

Evoluzione per il fine settimana: bel tempo e clima gradevole.

Fabio Porro