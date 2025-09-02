METEO: A METÀ SETTIMANA TORNA IL SOLE CON TEMPERATURE PIÙ ALTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una profonda saccatura sull’Europa occidentale e in progressivo scorrimento verso est, determina per oggi condizioni instabili, con precipitazioni diffuse e più intense sui settori alpini e prealpini, non escluse anche a carattere temporalesco. A metà settimana rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, con giornate soleggiate e rialzo dei valori massimi di temperatura. Per il fine settimana condizioni prevalentemente stabili sebbene non si escludano deboli piogge a ridosso dell’arco alpino.

Martedì 2 settembre

Cielo nuvoloso ovunque per nubi medio basse fino alle prime ore del pomeriggio, quindi graduali schiarite irregolari e via via più marcate verso sera. Precipitazioni diffuse nella notte moderate sui settori alpini e prealpini, deboli o localmente sparse irregolari in pianura; in lieve attenuazione al mattino, ma persistenti irregolarmente sparse fino a metà pomeriggio, quindi progressiva attenuazione ed esaurimento. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 22 e 25 °C. Zero termico tra 3200 e 3500 metri. Venti: in pianura e in montagna deboli o a tratti moderati di direziona variabile.

Mercoledì 3 settembre

Stato del cielo: nella notte possibili addensamenti in pianura, dal mattino ovunque sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna.

Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in rialzo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 26 °C. Zero termico: a 3500 metri al mattino, in rialzo a 4200 metri nel pomeriggio. Venti in pianura e in montagna. Nella notte non esclusi fenomeni di foschia sulla fascia di bassa pianura.

Giovedì 4 settembre

Cielo nella prima parte della giornata sereno salvo addensamenti nella notte in pianura; dal pomeriggio sereno o al più transito di velature in ingresso dai settori occidentali. Precipitazioni: assenti o al più poco probabili a carattere di isolato e debole rovescio pomeridiano sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in rialzo. Zero termico: a circa 4000 metri, in lieve calo in serata. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna da deboli a tratti moderati meridionali. Non esclusi isolati fenomeni di foschia sulla bassa pianura nella notte.